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Пьяная автоледи уничтожила реанимобиль во Владивостоке

Виновница ДТП не пострадала; травмы получили два медика
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Пьяная автоледи за рулем Toyota Crown уничтожила реанимобиль в районе дома №32 по улице Нейбута во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @vlcrime.ru. Сама виновница ДТП не пострадала, но травмы получили два медика - фельдшер и врач "Скорой помощи". 

Лобовое столкновение произошло в ночь на воскресенье, 29 октября. По свидетельствам многочисленных очевидцев, легковушка вылетела на полосу встречного движения, по которой в тот момент ехал спецавтомобиль. В результате столкновения Crown немного помял капот, а "скорая" вспыхнула и выгорела дотла.

Девушка, сидевшая за рулём Crown, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказалась. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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