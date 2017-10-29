Обычно такое явление присуще мужчинам и детям

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Учёные выяснили, что чаще всего люди во сне повторяют слова «нет» или же бранятся. Кроме того, стало известно, что разговаривают во сне чаще мужчины, чем женщины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Болтовня во сне - довольно распространённое явление. Лунатизм, ночные кошмары и разговоры во сне - всё это проявления парасомнии (поведенческого феномена, связанного со сном). Учёные также отметили, что во сне человек начинает говорить по причине стресса или же злоупотребления кофеинсодержащими напитками. Также подобные проявления встречаются у слишком требовательных к себе людей и у тех, кто много времени перед сном проводят в соцсетях.

Чаще болтают во сне дети - потом они это перерастают, однако у многих эта привычка остаётся.