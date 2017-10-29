​Приморский гонщик: Когда я за рулем, испытываю чувство полета

О том, что между гонщиком и простым автолюбителем не так уж мало общего - в интервью РИА VladNews

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Ко дню автомобилиста, который традиционно отмечается в последнее воскресенье октября, председатель Приморской автомобильной федерации Максим Наумец рассказал в интервью РИА VladNews о том, что сейчас автоспорт - это не привилегия лишь профессионалов, а также о том, что между гонщиком и простым автолюбителем не так уж мало общего.

- Максим, каков ваш водительский стаж и сколько вы занимаетесь автоспортом?

- Водительское удостоверение я получил в 16 лет, ну и с 18 вожу автомобиль – это уже более 27 лет. В автоспорте тоже давно. Однако по спортивным канонам, заниматься я им стал достаточно поздно. Попасть в автоспорт хотел с детства. Но, к сожалению, в советское время эта система была закрыта. В автоклубы попасть было достаточно тяжело. Идеальный возраст для того чтобы начать заниматься автоспортом – это 7 лет. Все начинается с картинга, картинг – это основа всего автоспорта.

- Расскажите, чем вообще занимается ваша федерация и какова ее основная задача?

- Основной задачей нашей федерации является проведение автоспортивных мероприятий на территории Приморского края. Наша федерация является региональным представителем Российской автомобильной федерации. По сути, мы единственный легитимный орган, который регламентирует все автоспортивное движение в Приморье. У нас проводится более ста соревнований различного уровня. Причем есть дисциплина Ралли-спринт, рамки которой позволяют участвовать в ней не только профессиональным спортсменам, но и обычным водителям на обычных автомобилях. Это одна из самых популярных дисциплин. К нам также приезжают и из других регионов. Здесь нет каких-то особенных требований для водителя и его машины. Единственное – это должен быть полностью исправный автомобиль.

- Кем вы сами себя считаете в первую очередь: гонщиком или простым автолюбителем?

- Автолюбителем, просто умеющим чуть-чуть больше, чем основная масса водителей. Я люблю автомобили, мне нравится сам процесс управления машиной.

- Есть какие-то кардинальные различия в техниках вождения между автоспортом и обычным вождением?

- Спортсмен имеет набор определенных навыков, которые в сложной ситуации помогут выйти ему из сложной ситуации победителем. К сожалению, в автошколах не учат таким приемам, хотя в действительности это 3-4 приема, которые могли бы спасти не только от материального ущерба, но и от трагедии. Отсутствие у водителей той подготовки, что есть у спортсменов, - еще одна причина, по которой мы и проводим ежегодный чемпионат Ралли-спринт. Мы зовем туда всех желающих автолюбителей, которые сомневаются в своих умениях. На этих соревнованиях они как раз могут проверить себя, посмотреть на других, возможно, чему-то научиться.

- Лично вам помогали на дорогах общего пользования те навыки, которые вы приобрели за свою спортивную карьеру?

- Помогали не попадать в сложные ситуации. Чем профессионал и отличается от любителя – он может предотвратить возникновение аварийной ситуации. Он может предугадать развитие событий.

- А обратные ситуации, когда профессиональные навыки мешали на обычных дорогах, случались?

- Наверно, каждый спортсмен имеет в душе что-то вроде чувства полета, чувства куража. Но на то он и профессионал, что может держать себя в руках. К тому же, чтобы удовлетворить это чувство, можно заниматься и другим делом, другим видом спорта. Я, к примеру, занимаюсь еще парашютным спортом.

- Какие виды автоспорта представлены в Приморье?

- У нас мощно реализован джип-триал, трофи-рейд. Наши ребята показали себя хорошо даже в мировых соревнованиях. Хорошо и динамично развивается дрифт. Можно похвастаться и сказать, что это дисциплина попала в Россию именно через Приморье. Близость к Японии – родоначальнику этой дисциплины, дала возможность нашим ребятам, посмотреть с чего все начиналось, чему-то научиться и привезти сюда эту культуру. На территории Приморского края проходят соревнования разного статуса. В этом году в Японии прошел мировой чемпионат по дрифту, первый в своем роде, где также приняли участие наши пилоты. Раньше в Приморье хорошо был развит драг-рейсинг, сейчас это, к сожалению уже не так. Те площадки, которые использовались нами ранее - а это, как правило, старые аэропорты - просто пришли в негодность. Для этой дисциплины очень важно хорошее дорожное покрытие. За этими аэропортами сейчас никто не следит, военные их забросили, а муниципальным властям они не нужны.

Активно развиваем картинг, все же это основа всего автоспорта.

- В чем различие между спортивным драг-рейсингом и дрифтом с одной стороны и стрит-рейсингом с другой? Ведь обе эти дисциплины вышли из уличных гонок.

- Вот это и есть основная задача спортивных властей. Сделать так, чтобы те дисциплины, которые зародились на дорогах общего пользования, перешли на специализированные объекты.

- Как вы сами относитесь к стрит-рейсингу?

- Крайне отрицательно. Гонки по дорогам общего пользования не предусмотрены Правилами дорожного движения. Мало того, что они себя подвергают большой опасности, так еще и остальных участников дорожного движения, которые могут быть просто не готовы к экстренным ситуациям. Предположим, такой гонщик нажимает на газ. Машина начинает быстро разгоняться. Другие участники движения не понимают, что происходит. Неподготовленный водитель начинает нервничать, пытается что-то предпринять, уходит в занос и врезается в другую машину. Сколько человек оказывается вовлечено в ДТП по вине одного, который не подумал, что сделал. Не стоит нарушать Правила дорожного движения – они «написаны кровью».

- Может быть, вы бы хотели что-то посоветовать или пожелать нашим читателям?

- В первую очередь хотелось бы посоветовать быть внимательнее: быть внимательнее не только к себе, но и к окружающим. Быть вежливее на дороге: вежливость приведет к взаимной вежливости. Нужно быть добрее. Не нужно пользоваться телефонами за рулем – это опасно. Всегда пристегиваться ремнями безопасности. Ну а пожелать хотелось бы: ровных дорог, исправного автомобиля и получать удовольствие от вождения своего автомобиля.