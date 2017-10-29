Одиннадцать междугородных рейсов из Владивостока отменены

Одиннадцать автобусных междугородных автобусов из Владивостока отменены сегодня, 29 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Отменены следующие рейсы:
501 Владивосток – Уссурийск 09:25
520 Владивосток – Арсеньев 09:30
504 Владивосток - Большой Камень 10:15
505 Владивосток – Фокино 10:25
527 Владивосток – Черниговка 11:10
534 Владивосток – Сибирцево 11:37
522 Владивосток – Покровка 13:30
518 Владивосток – Дальнереченск 14:45
526 Владивосток – Славянка 15:00
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
504 Владивосток - Большой Камень 18:50