Одиннадцать междугородных рейсов из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Одиннадцать автобусных междугородных автобусов из Владивостока отменены сегодня, 29 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Отменены следующие рейсы:

501 Владивосток – Уссурийск 09:25

520 Владивосток – Арсеньев 09:30

504 Владивосток - Большой Камень 10:15

505 Владивосток – Фокино 10:25

527 Владивосток – Черниговка 11:10

534 Владивосток – Сибирцево 11:37

522 Владивосток – Покровка 13:30

518 Владивосток – Дальнереченск 14:45

526 Владивосток – Славянка 15:00

504 Владивосток - Большой Камень 15:55

504 Владивосток - Большой Камень 18:50