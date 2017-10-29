Приморье с утра подморозило: местами в крае гололедица

В регионе сегодня, 29 октября, облачно, прохладно и осадки

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 29 октября, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты. В крае облачно, местами небольшие и умеренные осадки, утром в отдельных районах гололедица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -3..+11°C.

Во Владивостоке облачно. Без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха +6…+8°С.

В Уссурийске облачно с прояснениями. Утром осадки. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +6…+8°С.

В Находке облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +8…+10°С.