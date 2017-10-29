Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра 09:15, 29 октября Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра
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Фоторепортажи

Жители Приморья бурными овациями проводили «творческий аншлаг» Горьковского театра

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке творческим вечером Приморского академического краевого драматического театра им.М.Горького "85 лет почти аншлагов" завершилась "юбилейная неделя", приуроченная к 85-летию Горьковского театра. Встреча состоялась в субботу, 27 октября, сообщает РИА VladNews.

Ещё до начала мероприятия жители и гости города бурными овациями встретили почетных гостей вечера и художественного руководителя театра Ефима Звеняцкого, который в этом году также отмечает свой 70-летний юбилей.

Творческое действие напоминало полный аншлаг: бурно меняющиеся события, всплеск эмоций актеров театра, бурные овации зрителей. Сюжеты одни за другим слились в одну общую картину.

В этот день театр имени Горького поприветствовал и почетных гостей мероприятия, каждый из которых смог высказать огромную любовь к данному творчеству и слова благодарности тем, кто на сцене воплощает "мечту" в жизнь.

"От берегов Тихого океана до Москвы, до "сердца нашей Родины, все любят коллектив Горьковского театра, ждут всегда его с любовью. Все титулы, какие только можно было, театр взял, победил. Он вошёл в сердца всей нашей страны, а в частности Приморского края. Коллективу хочется пожелать удачи, новых постановок. 35 лет руководит театром Ефим Звеняцкий. Такого руководителя, с такой энергетикой и темпераментом нигде не найдешь. Только на Тихом океане",- поздравил театр им. М. Горького врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Участники творческого вечера вспомнили самые важные и веселые моменты из жизни Горьковского театра, начиная от истории его возникновения и до сегодняшних дней. Вспомнили тех, кто большую часть своей жизни посвятил театральному искусству. Песни актеров, танцевальные постановки, харизматичные ведущие-зрителю оставалось только смеяться до слез и вместе с труппой театра отмечать столь важное событие.

Поздравить драматический театр пришли и студенты Дальневосточного Государственного Института Искусств, которые, возможно, в дальнейшем будут уже демонстрировать свои творческие способности на сцене Горьковского театра. Свои поручения и наставления в этот день предоставил и драматический театр Тихоокеанского флота.

В зрительном зале за действиями наблюдала правнучка Максима Горького Екатерина Пешкова, которая на вопрос ведущего о том, пришёлся ли ей Владивосток по душе, ответила, что ей очень понравился этот город. Она назвала его "городом-фитнесом".

Практически каждый участник труппы получил благодарственные письма и грамоты в честь 85-летия театра им. М. Горького.

Завершилось мероприятие исполнением композиции дочери Ефима Звеняцкого,солистки музыкального театра «Геликон-опера» Инны Звеняцкой, после чего и сам художественный руководитель театра вышел на сцену, чтобы в очередной раз поблагодарить зрителей за душевную обстановку и поздравления в адрес театра им. М. Горького.

На мероприятии побывал и корреспондент РИА VladNews, который запечатлел самые яркие моменты творческого вечера

Автор фоторепортажа: Анастасия Дубровина, РИА VladNews

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