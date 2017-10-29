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Гороскоп на 28 октября

День имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Сегодня по гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели, сообщает 1001 Гороскоп. Все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы. Кроме того, звезды в этот день предвещают удачу в денежном плане. Финансовые проекты, задуманные или осуществленные сегодня, обещают принести хорошую прибыль. Вот только для сомнительных и рискованных экспериментов момент явно не лучший – простые и проверенные методы окажутся самыми эффективными.

Гороскоп Овна благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет его там, где Овен может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Овна к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокого Овна сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Звезды гороскопа предвещают Тельцу день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые завтра, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Телец может смело совершить шаг, на который, возможно, давно не мог решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт – любое судьбоносное дело в руках Тельца сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Близнецы могут почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет их душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Близнецов будет вершиться несправедливость, они готовы ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Близнецов о том, что справедливость – это хорошо, но главное – не дать «слабым и притесняемым» потихоньку сесть себе на шею.

У Рака есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Звезды гороскопа подарят Раку энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Звезды гороскопа предвещают Льву день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Льву придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Льва немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

В общении с людьми у Девы возможны любые крайности! Она способна легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ей. Или же наоборот, может сама давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Девы с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Деве стоит поискать в общении золотую середину!

Это отличный день, который подарит Весам заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Весам достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к ним, судьба – подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи – все это и многое другое может ожидать сегодня Весы в полном соответствии с поговоркой: «Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении».

Звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить этот день своей семье и друзьям, ведь именно они – главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Скорпиону умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Скорпион одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Тяга Стрельца к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Стрельца может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Стрелец способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему – о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: сегодня Стрелец может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Козерог может демонстрировать упрямство: его практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать его также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Козерог сегодня способен горы свернуть. Гораздо хуже, если Козерог разменяет свои могучие силы на пустячные вопросы или начнет воротить все, что ему в голову взбредет. Последствия его импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Водолей способен демонстрировать фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: «Чему быть, того не миновать!». Есть вероятность того, что в каких-то делах Водолей может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Водолею надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если сегодня он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Рыбы рискуют испытать чувство разочарования в чем-то или в ком-то. Возможно, Рыбы столкнутся с потерей, или какой-то человек не оправдает их ожиданий, либо же события будут развиваться не так, как хотелось бы им. Звезды гороскопа советуют Рыбам поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что им не по нраву. Скорее всего, их ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья – это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Рыбы почувствуют себя намного счастливее!

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