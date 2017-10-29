Таможенные пункты пропуска Приморья закроются на праздники

В администрации региона рассказали, какие именно пункты пропуска временно изменят свои графики работы

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В период ноябрьских праздников часть автомобильных пунктов пропуска через государственную границу будет закрыта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Об этом рассказали в департаменте туризма Приморского края.

Так, 4, 5 и 6 ноября будет прекращено движение на пассажирском и грузовом направлениях в пункте пропуска «Марково».

Эти же направления не будут работать в МАПП «Краскино» и ДАПП «Турий Рог», но только два дня – 4 и 5 ноября. В понедельник, 6 ноября, пункт пропуска вернется к обычному режиму работы.

МАПП «Пограничный» и ДАПП «Полтавка» с 4 по 6 ноября график работы не изменят.