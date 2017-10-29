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Дорожники Владивостока чистят ливнёвку и устанавливают новые люки и решетки

Сейчас специалисты работают в районе Второй Речки
Фото: vlc Фото: vlc
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

Дорожные службы Владивостока продолжают восстанавливать решетки и люки системы ливневой канализации на улицах приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» заняты в восстановлении колодцев и установке новых полимерных люков и решеток ливневой канализации на улицах Давыдова, Кирова, Русской и ряде других.

«Помимо восстановления люков и решёток во Владивостоке ведётся прочистка и восстановление систем ливневой канализации, – рассказала Юлия Шкробот, начальник отдела инженерных коммуникаций администрации города. – Специалисты также занимаются установкой новых водопропускных труб и нарезкой кюветов».

Так, новые водопропускные трубы устанавливают на улицах Угрюмова и Минёров, а также от улицы Рыбацкой, 40 до 2-ой Пригородной, 2.

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