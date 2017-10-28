Правнучка Горького: Владивосток-город-фитнес

Театр Горького отмечает 85-летний юбилей

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Внучка Максима Горького Екатерина Пешкова приехала во Владивосток на творческий вечер театра "85 лет почти аншлагов". Екатерина Пешкова высказала свое мнение про Владивосток", сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Мне очень понравился Владивосток. Я этот город назову "город-фитнес". Здесь явно живут только люди с крепким и хорошим здоровьем",- сообщила почетный гость вечера,правнучка Максима Горького Екатерина Пешкова.

Помимо этого, почетными гостями стали и врио главы губернатора Приморья Андрей Тарасенко, врио Главы города Константин Межонов и Министр РФ по развитию Дальнего Востока Плександр Галушка, экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин. Все они поблагодарили труппу театра за активную творческую позицию, а художественного руководителя театра Ефима Звеняцкого- за значительный вклад в развитие культуры Приморского края