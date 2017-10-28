​Театр принимает поздравления первых лиц Владивостока

"Творческий аншлаг" в театре им. Горького продолжается

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Почетные гости театра им. Максима Горького сегодня, 27 октября, поздравляют с 85-летним юбилеем Драматический театр им. М. Горького. В театре проходит творческий вечер "85 лет почти аншлагов", сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин поздравил творческий коллектив и подарил корзину цветов и подарок.

Также поздравил театр и врио главы города Константин Межонов.

"Моя любимая постановка - "Поминальная молитва". И я бы еще ее много раз просмотрел с удовольствием", - сказал Константин Межонов.

От имени и.о. главы города коллектив театра и его художественный руководитель Ефим Звеняцкий получили благодарственные письма.