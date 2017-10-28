Министр Александр Галушка признался в любви театру Горького

В краевом театре Приморья проходит творческий вечер "85 лет почти аншлагов"

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Сейчас в Приморском академическом краевом драматическом театре им.Горького проходит творческий вечер "85 лет почти аншлагов", посвящённый 85-летию театра Горького, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

На мероприятии присутствуют почетные гости, среди которых врио губернатора края Андрей Тарасенко, и.о. главы города Константин Межонов, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, который перед началом спектакля поздравил театр, а также вручил благодарственные письма коллективу театра им.Горького за значительный вклад в развитие культуры Приморского края. Наградили благодарностью и художественного руководителя театра Ефима Звеняцкого.

Стоит отметить, что Ефим Звеняцкий также в этом году отмечает свою юбилей. Его творческий вечер прошёл в четверг, 26 октября.