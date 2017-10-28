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Общество

Глава Приморья наградил бывшую первую леди региона

Лариса Белоброва получила награду администрации края как актриса театра им. М. Горького
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края наградил бывшую первую леди региона Ларису Белоброву (жена экс-губернатора региона Сергея Дарькина): она получила награду как актриса Приморского академического театра им. М. Горького, в честь 85-летнего юбилея театра, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий. 

Сама актриса подарила театру песню "Где моя свежесть?" в собственном исполнении.

Необходимо отметить, что на мероприятии присутствуют глава Минвостокразвития Александр Галушка, Сергей ДАрькин, а также вся политическая и культурная элита региона. 

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