Глава Приморья наградил бывшую первую леди региона

Лариса Белоброва получила награду администрации края как актриса театра им. М. Горького

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края наградил бывшую первую леди региона Ларису Белоброву (жена экс-губернатора региона Сергея Дарькина): она получила награду как актриса Приморского академического театра им. М. Горького, в честь 85-летнего юбилея театра, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Сама актриса подарила театру песню "Где моя свежесть?" в собственном исполнении.

Необходимо отметить, что на мероприятии присутствуют глава Минвостокразвития Александр Галушка, Сергей ДАрькин, а также вся политическая и культурная элита региона.