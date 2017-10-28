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Происшествия

Приморец украл у своей бывшей бензопилу и мобильник

В квартиру он проник, выставив стекло оконной рамы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

В город Уссурийск Приморского края задержан подозреваемый в квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Заявление в дежурную часть поступило от 38-летней местной жительницы.

На месте происшествия установлено, что злоумышленник проник в квартиру, выставив стекло оконной рамы, и похитил бензопилу и мобильный телефон.

Установлена личность подозреваемого. Им оказался 23-летний мужчина - бывший сожитель потерпевшей. В отделе полиции он дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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