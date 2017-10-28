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Фоторепортажи

Артем Шейнин: ​«YouTube ненавидит меня на 95%»

Известный ведущий рассказал студентам ДВФУ, почему профессия выбирает человека, а не наоборот
Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews Фото: Анастасия Дубровина, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Известный журналист и ведущий Первого канала Артем Шейнин посетил Владивосток ради лекции «Диалог на равных» в Дальневосточном федеральном университете и рассказал студентам, почему профессия выбирает человека, а не наоборот, сообщает корреспондент VladNews. Необходимо отметить, что с именем гостя ДВФУ нередко связывают известный инцидент с рукоприкладством на его же политическом шоу «Время покажет» - когда телеведущий набросился на гостя. Как комментирует эту ситуацию Артем Шейнин сейчас, а также что думает о России, узнали гости лекции. 

Артем Шейнин – журналист и телеведущий, который работает на Первом канале уже 20 лет. Он прошел путь от редактора через руководителя программы «Познер» до телеведущего ток-шоу «Время покажет». Во Владивостоке бывает нечасто – примерно раз в 30 лет.

На встрече ведущий уделил большее внимание рассказу о своей жизни, о собственном опыте, а также о том, как его нашла профессия. Ведь то, какими формирует нас жизнь, уверен Шейнин, очень сильно отражается на том, какая профессия нас находит. И совсем не наоборот:

«Вещи, которые кажутся сегодня тебе не нужными, сформируют твою жизнь послезавтра. Жизненная цепочка, выстраиваясь, делает вас тем, кто вы есть и позволяет делать ту работу, где вы состоялись лучше. Именно в этот момент вас находит ваша профессия. На мне в свое время поставили крест как на ведущем. Но времена меняются, и сейчас я тот, кто я есть», - рассказал он.

Журналист четко выразил свою позицию по отношению к России, патриотизму и армии: он сам отслужил в Афганистане и «если есть возможность проверить где и чего ты стоишь, парням в армии, конечно. Девчонкам есть варианты другие. Я не говорю, что всем нужно поголовно пойти в армию и, тем не менее. В любой сфере нужно знать нижнюю планку своего падения».

Аудитория задавала лектору множество вопросов - о работе и о внеэфирной жизни. Не обошли стороной и последний инцидент с телеведущим, где он повел себя резко.

«Да, у меня жесткий стиль. Но если позволять каждому осуждать нашу страну, мою страну, к чему это приведет? Нужно четко обозначить свою позицию», - ответил на вопрос слушателей журналист.

«Людей, которые меня ненавидят, гораздо больше, чем тех, кто любит. Но те, кто любят, то любят так! Меня ненавидит YouTube - на 95%. Дизлайков к одному видео там может быть 8 тысяч, тогда как лайков – 1 тысяча. То же видео на Одноклассниках -  и ситуация совершенно наоборот: лайков больше, чем «пальцев вниз».

Напоследок Артем Шейнин высказался на тему, как необъятна и велика наша страна:

«Где вы еще в мире можете 8 часов лететь в одну сторону и быть все еще в одной стране? А 10 суток на поезде? Да посадите любого иностранца в эконом-класс и отправьте рейсом Москва-Владивосток. Посмотрим, что с ним будет». 

Автор фоторепортажа: Анастасия Дубровина, РИА VladNews

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