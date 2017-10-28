В пригороде Владивостока прошел автопробег исторических авто

Традиционное мероприятие состоялось в преддверии Дня автомобилиста 29 октября

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 28 октября, в преддверии Дня автомобилиста Музей исторической техники на Садгороде провел традиционный автопробег исторических авто по пригороду Владивостока, сообщает РИА VladNews. Утром, около 10:00, колонна из 12 исторических авто (гражданская и милицейская ГАЗ-21 "Волга", ЗИС-110, ГАЗ-13 "Чайка", ЗИЛ-41047, Buick Master Six, Ford A Roadster, Ford A Tudor, ГАЗ М-1, Willys MB, ЗАЗ-965А "Запорожец" и Studebaker US6) стартовала с территории музея на Садгороде. Автомобили проехали по федеральной трассе до разворота на улице Шевченко (развязка на Шамору) и отправились к ростральной колонне в район станции "Весенней". Там была сделана остановка для фотосессии со всеми желающими, после чего историческая техника вернулась в музей. А с полудня музей провел катание для всех желающих по району Садгорода.