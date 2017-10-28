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Политика и экономика

Старообрядцы планируют наладить переработку сои в Приморье

Завод будет создан в рамках ТОР или СПВ - в Дальнереченске или Лесозаводске
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Переселенцы-хранители старообрядческих традиций, переехавшие в Приморский край, намерены организовать в регионе сельскохозяйственный кооператив. Об этом стало известно в ходе встречи врио губернатора края Андрея Тарасенко с Митрополитом Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием в пятницу, 27 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Глава региона поприветствовал гостя на приморской земле и отметил, что сегодня руководство края уделяет особенное внимание созданию условий для переселения староверов в Приморье.

«Я уже посещал общину в Дерсу и встречался со старообрядцами из села Любитовка. Это, конечно, совершенно особые люди, которые сохранили веру и историю наших предков. Их приверженность традициям, преданность семейным ценностям и трудолюбие заслуживают большого уважения», – обозначил Андрей Тарасенко.

Митрополит поблагодарил врио губернатора за теплые слова и отметил, что в свое время старообрядцы внесли весомый вклад в освоение Приморья. Не менее важной, по его мнению, может быть и их роль в развитии региона.

«Старообрядчество – это не только прошлое, но и будущее, потому что на вере всегда держался русский народ. Староверы – люди честные, обладающие сильным духом и крепкими традициями. Они готовы возвращаться на историческую родину и трудиться на приморской земле», – подчеркнул служитель Старообрядческой Церкви, добавив, что сегодня для этого создаются все условия как на уровне страны, так на уровне края.

Митрополит также сообщил, что в настоящее время еще несколько старообрядческих семей, проживающих в Латинской Америке, готовятся к переезду в Приморье. Врио губернатора ответил, что край готов принимать и оказывать всяческую поддержку переселенцам.

В продолжение диалога Митрополит и присутствовавшие на встрече представители Русской Православной Старообрядческой Церкви обратились к главе региона с предложениями, направленными на расширение хозяйственной деятельности старообрядцев.

Одно из них касалось создания в Приморье старообрядческого сельскохозяйственного кооператива. Гости сообщили, что в настоящее время на территории края работает предприятие, которое продает продукты переработки сои, выращенной приморскими старообрядцами. Постепенно объем предоставляемого староверами сырья растет, но ближайший завод по переработке этой культуры находится в Амурской области.

«Мы хотим построить такой завод в Приморье, но для этого нам понадобится земля и дополнительные посевные площади около тысячи гектаров», – отметили собеседники.

По их словам, мощность предприятия составит примерно 20 тысяч тонн. Посевных территорий, которыми сейчас располагают староверы, недостаточно для обеспечения полной загрузки предприятия.

«Землю под создание завода вам найдем. Готовьте проект, а к разговору об увеличении посевных площадей вернемся, когда будет оформлен участок и получено разрешение на строительство», – поручил врио губернатора.

В качестве возможных площадок для создания предприятия были названы Дальнереченск и Лесозаводск. Старообрядцы подчеркнули, что намерены заняться данной деятельностью в рамках режимов ТОР или СПВ.

Другое предложение, озвученное служителями Старообрядческой Церкви в ходе встречи, касалось строительства храма во Владивостоке. Было отмечено, что в городе нет достаточно вместительной площадки, где прибывающие переселенцы могли бы остановиться до обустройства собственного дома, поэтому общине нужна территория под строительство. Земельный участок уже определен, готов и проект создания храма, однако церкви требуется помощь в урегулировании административных вопросов.

«Направляйте документы, я отдам их специалистам и в ближайшее время сам проеду и посмотрю, что это за территория и как можно решить вопрос с предоставлением вам этого участка», – заявил Андрей Тарасенко.

По окончании встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по обозначенным вопросам.

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