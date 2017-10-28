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Происшествия

В Приморье едва не сгорел деревянный дом

Горели крыша веранды, стена и пол дома в селе Поповка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В 22.31 в пожарно-спасательную службу Хорольского района Приморского края поступило сообщение о пожаре в деревянном частном доме в селе Поповка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Через 7 минут по указанному адресу прибыли пожарные бригады и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели крыша веранды, стена дома и пол.

В 22.48 пожар был локализован, в 00.34 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. С огнём боролись 4 человека личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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