В Приморье едва не сгорел деревянный дом

Горели крыша веранды, стена и пол дома в селе Поповка

Владивосток, воскресенье, 29 октября , РИА Vladnews.

В 22.31 в пожарно-спасательную службу Хорольского района Приморского края поступило сообщение о пожаре в деревянном частном доме в селе Поповка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Через 7 минут по указанному адресу прибыли пожарные бригады и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели крыша веранды, стена дома и пол.

В 22.48 пожар был локализован, в 00.34 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. С огнём боролись 4 человека личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.