Константин Межонов поздравил сотрудников вневедомственной охраны с 65-летием службы

Торжественное собрание состоялось накануне в приморской столице

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

27 октября во Владивостоке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию со дня образования службы вневедомственной охраны МВД Российской Федерации. Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов поздравил сотрудников и ветеранов вневедомственной охраны с праздничной датой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Вы именно те люди, которые сегодня обеспечивают безопасность горожан, – обратился к присутствующим Константин Межонов. – Вы берете под надежную охрану большое количество объектов, в том числе объекты социального, культурного, бытового и образовательного назначения. Вы всегда оперативно справляетесь со своей задачей. Я рад, что у меня есть возможность сказать вам спасибо за вашу службу».

Со словами поздравлений к участникам собрания также обратились председатель думы города Андрей Брик, представители Управления Росгвардии по Приморскому краю, Управления вневедомственной охраны охраны войск национальной гвардии по Приморскому краю, краевого парламента, администрации Приморского края.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и вклад в обеспечение безопасности городаКонстантин Межонов наградил благодарственным письмом администрации Владивостока и подарочной книгой старшего прапорщика полиции Олега Васичкина, старшего лейтенанта полицииАнтона Королёва, старшего сержанта полиции Вячеслава Кулешова, подполковника полиции Виталия Лапаева, старшего лейтенанта полиции Фёдора Петина и прапорщика полиции Дмитрия Попова.

Как отмечают сами сотрудники вневедомственной охраны, их служба в органах связана с ежедневным риском, требует выдержки и полной самоотдачи. Даже в праздники люди этой профессии не позволяют себе расслабиться, работая с наибольшими нагрузками.

Справка:

День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации – профессиональный праздник сотрудников структурного подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, предоставляющего услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан. Отмечается в России ежегодно, 29 октября.