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У "худышек" раньше наступает климакс, - ученые

А менопауза до 45 лет опасна для сердца и костей женщины
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Ученые обнаружили связь между недостатком веса у женщин в подростковом и среднем возрасте и ранним наступлением менопаузы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Исследование с участием 78 759 женщин показало: недостаток массы тела в подростковом периоде и возрасте около 35 лет может повышать риск ранней менопаузы. Прекращение менструаций до 45 лет связывают с повышенной вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.

Недостаток веса определяют по индексу массы тела (body mass index, BMI). Этот показатель рассчитывается на основе роста и веса и измеряется в кг/м².

Нижняя граница нормальной массы тела — BMI (ИМТ), равный 18,5 кг/м². Для человека ростом 170 см минимальный здоровый вес, согласно формуле BMI, составит 53,5 кг.

Ученые использовали данные, собранные в ходе исследования Nurses' Health Study II. Это крупное исследование началось в 1989 году, его основной целью было выявить долгосрочные побочные эффекты оральных контрацептивов. В начале исследования выбранным участницам было от 25 до 42 лет, никто из них в это время еще не сталкивался с симптомами менопаузы. Женщины проходили опросы о состоянии своего здоровья до 2011 года. В ходе опросов они сообщали свой рост и вес не только в момент исследования, но и в подростковом возрасте.

О естественном наступлении менопаузы до 45 лет сообщили 2804 участницы опросов. Исследователи подсчитали, что у женщин с индексом массы тела до 18,5 риск ранней менопаузы был выше в среднем на 30%. На 50% вероятность возрастала у тех, чей индекс массы тела в 18 лет был ниже 17,5 кг/м². Следующим рискованным периодом оказался возраст 35 лет — индекс массы тела ниже нормы увеличивал риск на 59%. Реже всего раннюю менопаузу наблюдали у женщин с лишним весом, при индексе массы тела от 25 до 29,9 кг/м².

Особенно опасны оказались быстрые «скачки» веса, когда человек за короткий срок теряет или набирает более 10 килограммов. У тех, кто испытывал такие перепады веса более трех раз в возрасте от 18 до 30 лет, риск увеличивался в 2,4 раза.

Авторы работы подчеркивают, что причины ранней менопаузы до сих пор остаются малоизученными. Дальнейшие работы покажут, может ли недостаток веса быть самостоятельной причиной раннего прекращения менструаций.

Исследование опубликовано в журнале Human Reproduction.

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