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Во Владивостоке задержан груз рогов

Товар был доставлен из Анадыри для экспорта в Гонконг
Фото: tokkoro.com Фото: tokkoro.com
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Сотрудниками Россельхознадзора Приморского края задержана крупная партия лома рогов северного оленя, предназначенная для экспорта в Гонконг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проведения ветеринарного контроля экспортируемой продукции в торговом порту Владивостока специалисты приостановили вывоз партии лома рогов северного оленя: более 10 тонн рогов домашних оленей были доставлены из Анадыри.

На большей части упаковки товара отсутствует маркировка, что является нарушением ветеринарных норм. На основании норм законодательства ЕАЭС было принято решение о приостановлении движения груза до устранения нарушений.

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