Владивостокский педофил подсаживал школьниц на наркотики

Преступление он совершал дома, в отношении подружек младшей сестры

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Первомайским районным судом Владивостока вынесен приговор жителю краевого центра, который осужден за изнасилование (ст. 131 УК РФ), совершение иных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершались по месту жительства фигуранта, где он проживал вместе с матерью и младшей сестрой, 1999 года рождения.

Пользуясь моментами, когда мать была на работе, а к младшей сестре приходили подруги-ровесницы, он принимал синтетические наркотики и приобщал к этому же девочек. Используя состояние малолетних, которое наступало у них после приема таких средств, фигурант совершал с ними развратные действия.

В один из дней марта 2013 года (после совместного употребления одурманивающих средств) он изнасиловал подружку сестры.

Учитывая, что помимо преступлений против половой неприкосновенности, фигурант вовлекал несовершеннолетних потерпевших в употребление одурманивающих веществ, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.