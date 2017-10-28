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Приморские пожарные потушили квартиру

Поздно вечером в жилище стала гореть мебель; пострадавших нет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Вечером 27 октября пожарные села Покровка Приморского края потушили пожар в квартире дома в переулке Рабочий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны Октябрьского муниципального района в 22.26. Через 3 минуты на месте происшествия уже работали огнеборцы. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания: горела мебель в прихожей. Наблюдалось задымление жилого помещения.

В 22.35 пожар был локализован, а в 23.30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

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