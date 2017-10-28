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Спорт

Хоккеисты едва не подрались на матче во Владивостоке

​Хоккейный клуб "Адмирал" проиграл "Нефтехимику" на встрече 27 октября
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Хоккейный клуб "Адмирал" проиграл "Нефтехимику" во время встречи 27 октября во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews. Почетным гостем матча был врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко с супругой. Необходимо отметить, что матч едва не закончился дракой спортсменов обеих команд - однако все обошлось.

«Команды идут достаточно близко друг к другу в Восточной конференции, конкуренция здесь намного плотнее, чем на Западе, все может перевернуться достаточно быстро», – рассказал перед началом матча генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов. К началу матча приморские спортсмены подошли с пятью победами в совместных матчах в регулярных чемпионатах КХЛ, а их оппоненты – с четырьмя.

Впереди у "Адмирала" - еще три встречи: 29 октября "моряки" сыграют с "Ак Барсом", 31 октября – с "Салаватом Юлаевым", а 2 ноября – с ХК "Сочи".

Автор фоторепортажа: Егор Летов, РИА VladNews

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