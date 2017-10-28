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Политика и экономика

Представители Ниигаты и Владивостока обсудили японский туризм в России

Во Владивосток прибыла делегация муниципального собрания города Ниигата
Фото: vlc Фото: vlc
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

27 октября заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко встретился с делегацией муниципального собрания города Ниигата, которую возглавляет заместитель председателя этой структуры Мацуо Абэ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации приморской столицы.

Делегация посетила администрацию Владивостока с визитом вежливости. В ее составе – восемь депутатов муниципального собрания, а также сотрудница международного отдела муниципалитета города Ниигата Тамура Айка.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко.

Игорь Ткаченко приветствовал участников этой представительной делегации и пожелал им результативного выполнения всей насыщенной программы визита во Владивосток. Он рассказал, что летом нынешнего года исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов побывал в Ниигате для участия в работе форума городов Дальнего Востока и Сибири России и западного побережья Японии и остался весьма доволен широтой обсуждаемых на нем направлений сотрудничества и возможностями их практической реализации. Игорь Ткаченко также напомнил, что именно Ниигата в 1992 году стала первым побратимом Владивостока, и отношения между нашими городами весьма динамично и разносторонне развиваются. А новый статус Владивостока в качестве свободного порта позволяет реализовать дополнительные взаимовыгодные проекты.

Мацуо Абэ, со своей стороны, тоже отметил, что был внимательным слушателем доклада Константина Межонова на форуме в Ниигате. В нем исполняющий обязанности главы города Владивостока подробно рассказал о планах развития острова Русский, и это стало одной из задач нынешнего визита делегации муниципального собрания Ниигаты во Владивосток. Ее участники намерены на месте ознакомиться с проектами для возможного привлечения японских инвестиций в их реализации.

Заместитель председателя муниципального собрания города Ниигата подробно остановился и на возможностях развития сотрудничества с Владивостоком. Это прежде всего туризм, в том числе медицинский, а также народная дипломатия, образовательные обмены, мероприятия в областях экономики, культуры, спорта. Он также выразил пожелание восстановить регулярное авиасообщение между Ниигатой и Владивостоком, а также увеличить количество чартерных самолетов.

По этому поводу начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир пояснил, что руководители авиакомпаний сами сразу организуют новые рейсы, как только убедятся в увеличении турпотока. Именно такую задачу поставил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прошлогоднего Восточного экономического форума перед туристическими компаниями своей страны.

За это время, отметил Алексей Кушнир, официальными представителями Владивостока и Ниигаты проведена большая совместная работа в этом направлении. Руководители крупнейших японских туркомпаний побывали во Владивостоке, где подробно ознакомились с достопримечательностями города и его возможностями по приему и насыщению досуга гостей из Японии. Администрацией Владивостока издан путеводитель по городу на японском языке, тираж которого быстро разошелся, и сейчас изыскивается возможность его допечатки. Рассматривается возможность приобретения или взятия в аренду круизного судна для организации регулярных круизов между Владивостоком и городами Японии и Кореи.

В результате в нынешнем году количество туристов из Японии во Владивосток составило 127%, по сравнению с таким же периодом прошлого года и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Участники встречи в ходе оживленного обмена встречи наметили направления развития взаимовыгодного разностороннего сотрудничества между Владивостоком и Ниигатой.  

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