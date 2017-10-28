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Владивостокцы развели помойки прямо возле своих гаражей

Оштрафованы пять председателей ГСК Первореченского района
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

В Первореченском районе Владивостока продолжается работа по наведению порядка на территориях гаражно-строительных кооперативов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, на прошлой неделе было проведено два выездных санитарных штаба по вопросу исполнения требований санитарных норм: сотрудники административно-территориального управления Первореченского района проверили состояние территорий, прилегающих к гаражным боксам.

Сотрудниками АТУ выявлено, что члены четырех кооперативов, а именно ГСК № 111 по ул. Луговая, 50, ГСК № 196 «Женьшень» по ул. Жигура, 40, ГСК № 96 по ул. Тухачевского, 72 и ГСК 99/2 по ул. Днепропетровская, 57, не приняли меры по уборке территории от мусора. А на прилегающей к ГСК № 118 (ул. Сабанеева, 15) территории складирован мусор.

По совокупности выявленных нарушений составлено пять протоколов об административных правонарушениях в отношении председателей гаражно-строительных кооперативов. Отметим, за нарушение правил в сфере благоустройства грозят штрафы. Для физических лиц в размере от тысячи до трех тысяч рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч рублей.

Фото: vlc.ru

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