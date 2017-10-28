Владивостокцы закупают тыквы к Хэллоуину

Традиционная ярмарка развернулась на центральной площади города

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Осень – время делать запасы. Жители Владивостока приобретают продукты от 300 приморских фермеров и товаропроизводителей на продовольственной ярмарке, которая развернулась 27 и 28 октября, на центральной площади города. Сейчас особым спросом пользуются картофель, капуста, мёд, молоко и рыба. Ещё один популярный продукт в преддверии Хэллоуина – тыква, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Среди покупателей популярны сезонные овощи, – говорит фермер из села Кроуновка Елена Поталенко. – У меня сегодня активно берут свёклу для борща, морковку и тыкву. Мою тыкву покупают для запекания, а у соседок она другого сорта, круглая, ее приобретают для празднования Хэллоуина. Продукцию свою реализовываем только на ярмарке, здесь не нужно платить аренду, хорошо всё организовано администрацией города и место удачное».

Фермер Александр Булейко из посёлка Сибирцево привёз на ярмарку целый грузовик тыквы самого разного размера.

«Это сорт «Мускат де Прованс», селектированный во Франции, он приобрёл популярность в мире. Я заказывал семена в Голландии, – рассказал Александр Булейко. – Раньше выращивали ещё и дыню. Но это продукт скоропортящийся, а тыква будет свежей даже весной».

Особенно многолюдно и около прилавков с рыбой, приморским виноградом, молочной продукцией, картофелем, кондитерскими изделиями и мёдом.

«Стараюсь каждый раз пробовать разные сорта мёда, сегодня купила цветочный к чаю», – отметила горожанка Сталина Ивановна.

Уже традиционно на ярмарке гуляют туристы из Китая. Гости из Поднебесной интересуются приморским мёдом, сухофруктами и дикоросами.

В субботу, 28 октября, отовариться на площади можно с 9 до 18 часов.

Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.