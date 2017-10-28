Пасущиеся на свалке коровы возмутили приморцев

Фото было сделано в районе Воздвиженки и вызвало бурную реакцию в Сети

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Фото, сделанное в районе села Воздвиженка Уссурийского ГО, вызвало негодование и бурную полемику среди приморских интернет-пользователей: на фото коровы находятся на выгуле в месте, напоминающем свалку (официальную либо импровизированную), сообщает РИА VladNews со ссылкой на аккаунт Марка Чернослива. Многим картина напомнила фото о трущобах Индии:

"Напоминает коров в Индии, особенно в Нью-Дели и Варанаси".

Вокруг вопроса, безопасно ли такое молоко для употребления людьми, разгорелся настоящий спор. Многие вспомнили о том, что молочная продукция часто делается из сухого молока не местного производства:

- шурин работает на нашем молокозаводе, и говорит что оно полностью порошковое, а порошок не известно откуда!

- из сушняка (сухого молока - прим.ред) делают сметану и творог и молоко длительного хранения, молоко малого срока хранения, льют из цельного, а также из цельного делают кефир и йогурты. так что не всё из порошка.

- ежедневно завод принимает около 15 тонн молока. Это сборное молоко с деревень и несколько колхозов"

Серьезно людей обеспокоила и безопасность самих животных:

"Это неправильные коровы", "Корова, съевшая пакет, может погибнуть, а там, смотрю, и телята есть....жалко очень. из за такого безалаберного пастуха, если конечно он там был, могут погибнуть животные"...

(авторская орфография в сообщениях сохранена - прим.ред)