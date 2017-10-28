Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходных дней - 28 и 29 октября

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 28 и 29 октября – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

28 октября в 10:30 – мастер-класс «Открытки на компакт-диске на Хэллоуин» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

28 октября в 12 часов – мультпросмотр «Приключения медвежонка Паддингтона» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44).Вход свободный.

28 октября в 12 часов – свободное общение на английском языке с директором благотворительного партнерства «Руки помощи»Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

28 октября в 13 часов – экологическое мероприятие «За живую планету» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

28 октября в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

28 октября в 14 часов – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

28 октября в 16 часов – занятия по английскому языку для детей 5-7 лет в рамках проекта«English corner» в библиотеке № 6 (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

29 октября в 11:30 –занятие в клубе китайского языка в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-17-70). Вход свободный.

29 октября в 13 часов –мультпросмотр «Доброе, волшебное из любимых книг» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

29 октября в 14 часов –премьера детского спектакля «Мы живем в Цветочном городе» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

29 октября в 15 часов –краеведческий час «Как это было: эпизод установления советской власти» в библиотеке №21 (ул. Нейбута, 45, тел. 264-15-60). Вход свободный.

29 октября в 18 часов –встреча членов клуба любителей фантастики в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73).Вход свободный.

Спортивные события

28 октября в 11 часов – во Владивостоке в спорткомплексе «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1а) пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике. Соревнования организованы при поддержке администрации краевой столицы. Вход свободный.

28 октября в 12 часов – на острове Русский (лесной массив 10 км Университетского проспекта) состоится открытый чемпионат Приморского края по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Спортивные пары разыграют награды в дисциплинах «скутер», «байкджоринг» и «каникросс». Вход свободный.

29 октября в 12 часов – во Владивостоке во Дворце спорта «Юность» состоится лично-командное первенство города среди юношей муниципальных образовательных учреждений по самбо. Вход свободный.