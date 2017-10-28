Куда пойти во Владивостоке в выходные дни 10:28, 28 октября Куда пойти во Владивостоке в выходные дни (Адреса)
Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды» 10:01, 28 октября Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды»
В Приморье к вечеру может пройти дождь, - синоптики 09:16, 28 октября В Приморье к вечеру может пройти дождь, - синоптики
Новостная лента
Октябрь, 28 суббота
10:37
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
10:28
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни Адреса
10:01
Игорь Пушкарев: «По всей видимости боятся лишь одного – правды»
09:16
В Приморье к вечеру может пройти дождь, - синоптики
08:37
Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях
07:27
Гороскоп на 27 октября
06:28
Реквизит "Матильды" выставили на продажу
05:40
Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в эксплуатации
04:21
Медведь попытался «проверить» фотоловушку на «Земле леопарда»
03:14
К Земле мчится астероид размером в пять статуй Свободы, - ученые
02:36
Приморцы начинают запасаться на зиму Видео
01:28
Несколько больниц и школ могли остаться без отопления во Владивостоке
00:27
Стали известны подробности аварии с участием велосипедиста во Владивостоке Эксклюзив
Октябрь, 27 пятница
23:21
За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий Эксклюзив
22:27
Грузовик сбил пешехода во Владивостоке Эксклюзив
21:11
Водитель Lexus наехал на пешехода во Владивостоке Эксклюзив
20:57
Имитация правосудия: как прошёл новый суд Игоря Пушкарева Эксклюзив
20:20
Велосипедист попал под колеса автомобиля во Владивостоке Эксклюзив
19:16
Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя автобуса за «встречку»
18:31
«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей» Видео
18:02
Во Владивостоке сбили 11-летнего пешехода Эксклюзив
17:50
На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустится до −8 °C
17:36
Несостоявшиеся кражи отправят жительницу Владивостока под суд
17:22
Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
17:09
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья
16:56
Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока Эксклюзив
16:43
Два кита «резвились» в акватории Владивостока Видео
16:31
Фильм «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей
16:19
В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»
16:05
Убийцу таксиста в Большом Камне задержали Эксклюзив
16:04
Приморцы начинают поддерживать Ксению Собчак
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходных дней - 28 и 29 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 28 и 29 октября – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

28 октября в 10:30 – мастер-класс «Открытки на компакт-диске на Хэллоуин» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

28 октября в 12 часов – мультпросмотр «Приключения медвежонка Паддингтона» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44).Вход свободный.

28 октября в 12 часов – свободное общение на английском языке с директором благотворительного партнерства «Руки помощи»Френсисом Ландиваром в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

28 октября в 13 часов – экологическое мероприятие «За живую планету» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

28 октября в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

28 октября в 14 часов – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

28 октября в 16 часов – занятия по английскому языку для детей 5-7 лет в рамках проекта«English corner» в библиотеке № 6 (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

29 октября в 11:30 –занятие в клубе китайского языка в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-17-70). Вход свободный.

29 октября в 13 часов –мультпросмотр «Доброе, волшебное из любимых книг» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

29 октября в 14 часов –премьера детского спектакля «Мы живем в Цветочном городе» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

29 октября в 15 часов –краеведческий час «Как это было: эпизод установления советской власти» в библиотеке №21 (ул. Нейбута, 45, тел. 264-15-60). Вход свободный.

29 октября в 18 часов –встреча членов клуба любителей фантастики в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73).Вход свободный.

Спортивные события

28 октября в 11 часов – во Владивостоке в спорткомплексе «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1а) пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике. Соревнования организованы при поддержке администрации краевой столицы. Вход свободный.

28 октября в 12 часов – на острове Русский (лесной массив 10 км Университетского проспекта) состоится открытый чемпионат Приморского края по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Спортивные пары разыграют награды в дисциплинах «скутер», «байкджоринг» и «каникросс». Вход свободный.

29 октября в 12 часов – во Владивостоке во Дворце спорта «Юность» состоится лично-командное первенство города среди юношей муниципальных образовательных учреждений по самбо. Вход свободный.

Похожие новости
«Поэтический ринг» переносится на другую дату
14:22, 27 октября 2017 «Поэтический ринг» переносится на другую дату

Организаторы конкурса сообщили новую ифнормацию

Экс-губернатор Приморья преклонил колено перед Звеняцким
12:27, 27 октября 2017 Экс-губернатор Приморья преклонил колено перед Звеняцким

Театр Горького отмечает 85-летний юбилей

Питерские «The Hatters» (Шляпники) впервые дадут концерт во Владивостоке
11:56, 27 октября 2017 Питерские «The Hatters» (Шляпники) впервые дадут концерт во Владивостоке

8 декабря, «SanRemo Hall», начало в 19:00

Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
14:01, 26 октября 2017 Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»

В краевой столице идёт приём заявок на участие в литературном конкурсе

Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю
13:50, 26 октября 2017 Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю

Выставка «Люблю тебя, мое Приморье!» открылась во владивостокском детском клубе «Алые паруса»

Всероссийский фестиваль науки откроется во Владивостоке завтра
11:39, 26 октября 2017 Всероссийский фестиваль науки откроется во Владивостоке завтра

Отдельного внимания на «Nauka 0+» заслуживает проект «Геопсихика»

Сразу две выставки представят в ЦСИ «Артэтаж» во Владивостоке
10:03, 26 октября 2017 Сразу две выставки представят в ЦСИ «Артэтаж» во Владивостоке

Вход свободный