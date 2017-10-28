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Общество

В Приморье к вечеру может пройти дождь, - синоптики

Метеопрогноз для региона на субботнай день, 28 октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, вечером местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +8..+19°C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. 

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +12…+14°С.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный сильный. Температура воздуха +15…+17°С. 

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +14…+16°С.

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