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Политика и экономика

Президент РФ запустил четыре ракеты на военных учениях

Все учебные цели успешно поражены
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Президент РФ, Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин  принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ. Верховный Главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет",- сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

 Министерство обороны РФ сообщило, что в этот день прошла плановая тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами РФ. В ходе тренировки запущены три межконтинентальных баллистических ракеты с атомных подлодок и одна с космодрома Плесецк. Все учебные цели были успешно поражены.

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