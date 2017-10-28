Стали известны подробности аварии с участием велосипедиста во Владивостоке

Разыскиваются свидетели произошедшего

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

РазВелосипедист, ставший жертвой неизвестного водителя во Владивостоке, получил сотрясение головного моза, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, инцидент произошел накануне в районе улицы Светланская, 11. Неустановленный автомобилист на неустановленном транспортном средстве двигался с Октябрьской на 1-я Морскую, где совершил наезд на велосипедиста, двигающегося в попутном направлении. Пострадал велосипедист – парень 1985 получил сотрясение головного мозга и направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время разыскиваются свидетели происшествия.

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