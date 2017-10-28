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Общество

Медведь попытался «проверить» фотоловушку на «Земле леопарда»

Камера зафиксировала процесс «преступления»
Фото: Национальный парк «Земля леопарда» Фото: Национальный парк «Земля леопарда»
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Любопытный гималайский медведь едва не разобрал автоматическую фотокамеру, установленную в национальном парке «Земля леопарда». За все время наблюдений косолапому впервые почти «удалось» достать карту памяти из устройства, однако на ней осталась видеозапись процесса «преступления», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу национального парка.

В ходе плановой проверки фотоловушек на южном участке национального парка «Земля леопарда» сотрудники обнаружили неработающую камеру. Ее корпус был открыт, а карта памяти – наполовину вынута из устройства. Глядя на подобное, можно было бы предположить, что виновник – браконьер, не желающий оставлять «следов». Однако просмотр последнего видео на карте восстановил иную картину произошедшего.

Автоматическая камера исправно снимала оленей и диких кошек, пока однажды в ее объективе не показался черный силуэт. Уверенной поступью гималайский медведь приблизился к фотоловушке и, не мешкая, приступил к ее изучению. Схватив устройство двумя лапами, зверь попытался оторвать его от дерева. Когда этот план провалился, в ход пошли крепкие медвежьи зубы. Последние кадры фотоловушка снимала уже будучи частично разобранной.

«Это был первый случай, когда медведю «удалось» достать из фотоловушки карту памяти. Конечно, он делал это ненамеренно. Это очень любопытные животные. Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями «покушения» медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер»,- сообщил исследователь ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Достаточно простая защелка позволила хищнику почти сразу открыть устройство. Благодаря этому фотоловушка осталась в рабочем состоянии и перестала снимать только из-за выемки карты памяти. Иная участь в прошлом постигла модели камер, корпус которых закрывается сразу на две клипсы. Не в силах раскрыть такие ловушки, медведи не раз прокусывали их насквозь. Еще в одном случае такая камера была похищена косолапым безвозвратно. 

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