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Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в эксплуатации

Средняя стоимость рассчитывалась на основании информации о топливной экономичности, расходах на страховку, налоги и ремонт
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Эксперты Американской автомобильной ассоциации выяснили, сколько средств необходимо для владения машинами разных сегментов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.  


Заметим, что средняя стоимость рассчитывалась на основании информации о топливной экономичности, расходах на страховку, налоги и ремонт.

Как выяснилось, в исследовании участвовали автомобили с пробегом порядка 24 тыс. км.

Эксперты пришли к выводу, что меньше всего денег уходит на содержание хетчбэков и компактных седанов - примерно $6354.

Далее идут компактные кроссоверы, на обслуживание которых ежегодно расходуется около $7606. Третье место в рейтинге заняли гибриды с показателем в $7687.

Также списке значатся среднеразмерные седаны, электрокары и минивэны. Отдельно были отмечены пикапы, обслуживание которых обходится в $ 10 054 в год.

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