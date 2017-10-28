Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в эксплуатации

Средняя стоимость рассчитывалась на основании информации о топливной экономичности, расходах на страховку, налоги и ремонт

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Эксперты Американской автомобильной ассоциации выяснили, сколько средств необходимо для владения машинами разных сегментов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Заметим, что средняя стоимость рассчитывалась на основании информации о топливной экономичности, расходах на страховку, налоги и ремонт.



Как выяснилось, в исследовании участвовали автомобили с пробегом порядка 24 тыс. км.



Эксперты пришли к выводу, что меньше всего денег уходит на содержание хетчбэков и компактных седанов - примерно $6354.



Далее идут компактные кроссоверы, на обслуживание которых ежегодно расходуется около $7606. Третье место в рейтинге заняли гибриды с показателем в $7687.



Также списке значатся среднеразмерные седаны, электрокары и минивэны. Отдельно были отмечены пикапы, обслуживание которых обходится в $ 10 054 в год.