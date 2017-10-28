К Земле мчится астероид размером в пять статуй Свободы, - ученые

Скорость полета астероида составляет 7 км/с

Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

26 октября к нашей планете приблизится астероид - объект под названием 2017 QV34, размер которого составляет 470 метров в поперечнике, что в пять раз больше статуи Свободы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как говорят ученые, астероид пролетит мимо Земли, поэтому угрозы для всего живого он не представляет. Уже сегодня утром объект приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние.



Скорость полета астероида составляет 7 км/с. По данным ученых, орбита небесного тела, которое относится к типу околоземных аполлонов, не стабильна.



По словам астрономов, в этом году в значительной близости от Земли пролетели около 800 астероидов, но ни один из них не представлял угрозы для планеты, хотя всякий раз в интернете появлялись сообщения о предстоящей катастрофе.



Как отмечают специалисты NASA, о возможном столкновении Земли с неким космическим объектом они узнают за несколько лет до инцидента. И тем не менее, челябинский метеорит стал полной неожиданностью.