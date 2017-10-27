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Общество

Реквизиты "Матильды" выставили на продажу

Фильм появился в кинотеатрах Владивостока с 26 октября
Фото: скриншот Фото: скриншот
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

С 26 октября в кинотеатрах Владивостока можно посмотреть  нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда". Фильм только вышел в прокат, но уже на одном из интернет-сервисов появилась специальная подборка, где  представлен реквизит из кинофильма. Все товары можно приобрести с помощью услуги безопасной сделки, включающей в себя возможность оплаты картой и доставку, сообщает РИА VladNews.

Пользователи сервиса получат возможность приобрести уникальные предметы, созданные специально для “Матильды”. Например, мотоцикл, изготовленный по модели оригиналов 1896 года выпуска, на котором герои ездили в фильме. Или офицерский шлем, который был отлит в Лондоне для героя, сыгранного Данилой Козловским, из специально обработанной кожи и металла. Кроме реквизита из самого кинофильма через Интернет также можно будет приобрести афиши “Матильды” и фотоальбомы, подписанные Алексеем Учителем.

Стоит отметить, что художественный фильм Алексея Учителя «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей.

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