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Происшествия

За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий

Зарегистрировано 287 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 71 ДТП, 36 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов.

За сутки сотрудники ДПС остановили 14 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 12 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и шесть автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. Остановлено два автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

101 пешеход получил за переход дороги в неположенном месте. В отношении 18 таксистов и 12 водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушил 61 автомобилист. На штраф-стоянку поставлено 56 автомобилей. 

Всего в четверг, 26 октября, в приморской столице зарегистрировано 287 нарушений ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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