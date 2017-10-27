Грузовик сбил пешехода во Владивостоке

Пострадавший получил сочетанную травму

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе дома по адресу Жигура, 42. Водитель автомобиля марки Toyota Toyoace, мужчина 1982 года рождения, двигаясь по улице Жигура со стороны улицы Аллилуева задним ходом, совершил наезд на пешехода, стоящего у края проезжей части. После этого водитель совершил наезд на препятствие.

В результате аварии пешеход - парень 1992 года рождения, получил телесные повреждения. С сочетанной травмой молодой человек госпитализирован в местную больницу.

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