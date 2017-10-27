Водитель Lexus наехал на пешехода во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Борисенко, 98. Мужчина 1987 года рождения за рулем автомобиля марки Lexus gx460? двигаясь по улице Борисенко со стороны улицы Можайская в сторону улицы Монтажная совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения ТС. В результате аварии 65 летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения - Ушиб головного мозга. Пострадавшая госпитализирован.

В пресс-службе ГИБДД Владивостока корреспонденту агентства сообщили, что стаж вождения мужчины составляет 10 лет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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