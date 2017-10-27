Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока

Очевидцы о случившемся сообщили в полицию

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Стали известные подробности похищения девушки во Владивостоке в районе остановки общественного транспорта «Покровский парк», сообщает РИА VladNews.

Как рассказали очевидцы случившегося, скорее всего, это был бытовой конфликт между парой. К остановке общественного транспорта подъехал автомобиль Nissan Terrano, из которого выбежала девушка. За ней следом вышел молодой человек, с которым у нее возник конфликт. В итоге, мужчине удалось успокоить свою пассию, и он ее усадил обратно в автомобиль, после чего они уехали.

Очевидцы позвонили в полицию и рассказали о случившемся, сообщив номер автомобиля, который оказался неправильным.

Напомним, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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