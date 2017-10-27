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Несколько больниц и школ могли остаться без отопления во Владивостоке

По причине задолженности
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 28 октября , РИА Vladnews.

Многоквартирные дома по улице Кирова и в районе Академгородка, а также два медицинских учреждения, образовательные организации и дошкольное учреждение остались без отопления в связи с образовавшейся задолженностью автономной некоммерческой организацией «Приморский консультационный центр предпринимательства» перед ресурсоснабжающей компанией. Последней принято решение о прекращении подачи электроснабжения в котельную, эксплуатируемую некоммерческой организацией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

Несмотря на необходимость подготовки котельной к отопительному периоду 2017-2018 годов ПАО «ДЭК» электроснабжение котельных не возобновило.

С целью недопущения нарушения прав граждан на получение коммунальных услуг, а также срыва работы по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону, прокурор Советского района Владивостока еще в начале октября направил в суд исковое заявление о возложении на ПАО «ДЭК» обязанность обеспечить постоянное электроснабжение котельной.

Кроме этого, прокурором заявлено ходатайство о применении обеспечительных мер до рассмотрения иска по существу.

Фрунзенский районный суд города удовлетворил ходатайство прокуратуры и возложил на поставщика электроэнергии обязанность восстановить электроснабжение котельной до вступления решения суда по иску прокурора в законную силу.

В настоящее время электроснабжение котельной восстановлено, подано теплоснабжение на обслуживаемые объекты. 

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