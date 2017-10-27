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Происшествия

Велосипедист попал под колеса автомобиля во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария с участием велосипедиста, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Русская, 72в. Водитель автомобиля марки Subaru Forester, мужчина 1977 года рождения, двигаясь со стороны придомовой территории в строну ул Лесная совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения ТС. В результате столкновения пострадал велосипедист - парень 1998 года рождения. Юноша отправлен на амбулаторное лечение с ушибом левой стопы. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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