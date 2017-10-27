Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя автобуса за «встречку»

Водитель уже привлекался к административной ответственности

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем маршрутного автобуса Hyundai Aero City в районе дома по улице Стрелочная, 17А во Владивостоке. Водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По данному факту сотрудники полиции провели проверку. Видеозапись приобщена к материалам административного расследования.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в результате инцидента никто не пострадал.

Инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения.

46-летний водитель автобуса маршрута №82 свою вину отрицать не стал и объяснил, что выехал на встречную полосу, так как «очень спешил».

Мужчина привлечен к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишения права управления автотранспортом на срок до 6 месяцев.

Отметим, что в 2017 году водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Материалы о грубом нарушении Правил дорожного движения направлены на рассмотрение в суд.

С руководителями организации, осуществляющей перевозку пассажиров на данном маршруте, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу.

Полиция благодарит бдительных граждан, проинформировавших органы внутренних дел о факте грубого нарушения Правил дорожного движения водителем транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки.