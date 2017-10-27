Во Владивостоке сбили 11-летнего пешехода

Мальчик госпитализирован с ушибом грудной клетки

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Русская. Женщина 1977 года рождения, двигаясь за рулем автомобиля марки Nissan Qashqai со стороны улицы Бородинская в сторону улицы Кутузова по придомовой территории, наехала на пешехода - мальчика 11 лет. Ребенок выбежал с детской площадки на трассу.

В результате аварии мальчик получил ушиб грудной клетки и был госпитализирован в ВБК№2.

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