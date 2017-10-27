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Общество

На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустить до −8 °C

Во Владивостоке осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В ночь на понедельник, 30 октября, в поле повышенного давления и отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться. На большей территории края столбики термометров опустятся до 0…−8 °C, в горных районах до −14 °C. Первый рабочий день так же будет прохладным, +2…+13 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Однако похолодание не будет продолжительным. Начиная со вторника, 31 октября, направление воздушных потоков с северо-западных поменяется на западное, и на юг Дальнего Востока станет поступать более теплая воздушная масса. Температурный фон в Приморье к середине недели повысится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Понедельник будет холодным, ночью около 0 °C, днем +7…+9 °C. В дальнейшем потеплеет, и к середине недели температура воздуха поднимется на 6–9 градусов.

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