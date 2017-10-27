Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья

В крае ожидается похолодание

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Сегодня днем и в ближайшую ночь существенных изменений погодных условий на территории Приморья не ожидается. Преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +12…+17 °C, а фон ночных температур останется на прежнем уровне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня пасмурно, без осадков, максимальные температуры воздуха ожидаются в пределах +12…+14 °C. Из-за слабого ветра в городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (НМУ). НМУ 1 степени опасности объявлены до 24:00 субботы, 28 октября.

Завтра погода на юге Дальнего Востока начнет меняться. Во второй половине дня к западным границам Приморья приблизятся фронтальные разделы циклона, смещающегося с северо-востока Китая на Хабаровский край. На западе Приморского края увеличится облачность, и к вечеру начнутся небольшие дожди. В течение дня воздух ещё успеет прогреться до +10…+19 °C.

Во Владивостоке в ближайшие сутки преимущественно без осадков, температурный фон существенно не изменится. В воскресенье в течение ночи осадки, преимущественно в виде дождя, распространятся на большую часть края, усилится северо-западный ветер. Утром на севере Приморья дождь перейдет в снег, на дорогах образуется гололедица. Наличие облачности и осадков не повлияет на распределение минимальных температур воздуха. Основной фон ночных температур ожидается до +4…−1 °C, при прояснениях воздух выхолодится до −8 °C.

Днём на большей части Приморья осадки прекратятся, лишь на северо-востоке местами сохранится небольшой снег. За фронтом на Приморье распространится гребень азиатского антициклона, вторгнется холодная воздушная масса, похолодает, и дневные температуры воздуха понизятся на 7–10 градусов.

В ночь на воскресенье во Владивостоке возможен небольшой дождь, ветер сменит своё направление на северо-западное и усилится. Похолодает, температурный фон понизится: ночью до +2…+4 °C, днем до +6…+8 °C.