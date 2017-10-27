Убийцу таксиста в Большом Камне задержали

Мужчина признался в содеянном

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

В Приморье задержали убийцу таксиста в Большом Камне. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская. Кроме того, сообщается, что мужчина признался в содеянном. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел недавно. На территории детского сада было найдено тело мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, мужчину убили. Как стало известно корреспонденту агентства, погибший работал таксистом. Ночью неизвестные пассажиры ранили мужчину ножом, а после - перебросили тело через забор на территорию детского сада. Автомобиль злоумышленники угнали и бросили на другом конце города, застряв в грязи.

Позже стали известны и подробности страшного происшествия. Как оказалось, конфликт произошел на бытовой почве, предположительно из-за женщины. Нападение произошло в арке между домами по улице Крылова. Неизвестный ранил таксиста ножом, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле потерпевшего.

Отмечается, что убийца не взял у потерпевшего деньги и документы.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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