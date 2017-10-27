Массовая авария с участие автомобиля такси произошла во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Адмирала Юмашева. Там столкнулись сразу четыре автомобиля: Mitsubishi Delica D:5, Subaru Legacy, Daihatsu Terios Kid и Honda Fit, принадлежащий таксомоторной компании во Владивостоке. Все автомобили столкнулись по принципу "паровозика". Кто виноват в случившемся - еще предстоит выяснить специалистам. По предварительной информации, при ДТП никто не пострадал. Сейчас движение на данном участке трассы затруднено.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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