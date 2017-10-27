Фильм «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей

Бюджет картины составляет около 15 млн долларов.

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Художественный фильм Алексея Учителя «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Пока это второе место по кассовым сборам за минувший четверг. Около 41 млн рублей удалось собрать за один день фильму «Последний богатырь». Третье место занимает среди лидеров проката сейчас занимает фильм «Пила 8», который за один день проката собрал 24 млн рублей.



Отметим, бюджет картины «Матильда», скандалы вокруг которой бушевали почти год, составляет около 15 млн долларов.



Фильм Учителя «Матильда» рассказывает от взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против выхода этой картины протестовали радикально настроенные православные верующие. Добивалась того, чтобы эта картина не вышла на экраны и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.







Режиссер Алексей Учитель, комментируя происходящее, отметил, что считает недопустимым вмешательство властей в кинематограф. Также он предлагал всем вначале посмотреть его фильм, и потом уже высказывать претензии по поводу ее сюжета.



Кстати, из-за угроз, которые получали в некоторых кинотеатрах, не все кинотеатры готовы были поставить фильм «Матильда» в прокат. Эту проблему, отмечали представители сетей кинотеатров, удалось решить. Накануне выхода фильма в прокат, генеральный директор «Каро премьер» Алексей Рязанцев сообщил, что после выхода «Матильды» в кинотеатрах усилят охрану.