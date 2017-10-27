На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустить до −8 °C 17:50, 27 октября На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустить до −8 °C
Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt 17:22, 27 октября Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока 16:56, 27 октября Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 27 пятница
17:57
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
17:50
На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустить до −8 °C
17:36
Несостоявшиеся кражи отправят жительницу Владивостока под суд
17:22
Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
17:09
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья
16:56
Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока Эксклюзив
16:43
Два кита «резвились» в акватории Владивостока Видео
16:31
Фильм «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей
16:19
В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»
16:05
Убийцу таксиста в Большом Камне задержали Эксклюзив
16:04
Приморцы начинают поддерживать Ксению Собчак
15:49
Дорога в школу стала комфортнее Видео
15:34
Вор-рецидивист вновь оказался под «статьей» в Приморье
15:21
Мотоциклист погиб под колесами микрогрузовика в Приморье
15:12
Массовая авария с участием автомобиля такси произошла во Владивостоке Видео
15:09
Начало каникул школьники Владивостока отметили уроком здоровья
14:56
Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке
14:45
Неизвестный мужчина похитил девушку во Владивостоке
14:34
Юрий Тарлавин: Проблема суицидов в армии - не главная
14:22
«Поэтический ринг» переносится на другую дату
14:09
Жители приморского села задыхаются от дыма лесных пожаров
13:56
Депутат Приморья назвал речь прокурора «маханием кулаками после драки»
13:43
Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье
13:29
Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке Фото
13:14
Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту Фото
13:06
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
12:53
Криптовалюта во Владивостоке:«Это место, где торгуют риском»
12:39
Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья Фото
12:27
Экс-губернатор Приморья преклонил колено перед Звеняцким
12:13
Объездная трасса возле аварийного моста в Приморье снова перекрыта Видео
12:00
Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Фильм «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей

Бюджет картины составляет около 15 млн долларов.
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

Художественный фильм Алексея Учителя «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Пока это второе место по кассовым сборам за минувший четверг. Около 41 млн рублей удалось собрать за один день фильму «Последний богатырь». Третье место занимает среди лидеров проката сейчас занимает фильм «Пила 8», который за один день проката собрал 24 млн рублей.

Отметим, бюджет картины «Матильда», скандалы вокруг которой бушевали почти год, составляет около 15 млн долларов.

Фильм Учителя «Матильда» рассказывает от взаимоотношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против выхода этой картины протестовали радикально настроенные православные верующие. Добивалась того, чтобы эта картина не вышла на экраны и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.



Режиссер Алексей Учитель, комментируя происходящее, отметил, что считает недопустимым вмешательство властей в кинематограф. Также он предлагал всем вначале посмотреть его фильм, и потом уже высказывать претензии по поводу ее сюжета.

Кстати, из-за угроз, которые получали в некоторых кинотеатрах, не все кинотеатры готовы были поставить фильм «Матильда» в прокат. Эту проблему, отмечали представители сетей кинотеатров, удалось решить. Накануне выхода фильма в прокат, генеральный директор «Каро премьер» Алексей Рязанцев сообщил, что после выхода «Матильды» в кинотеатрах усилят охрану.

Похожие новости
Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке
14:56, 27 октября 2017 Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке

«Мир снова изменился»

Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке
13:29, 27 октября 2017 Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке

Среди спикеров на площадке кампуса ДВФУ выступят не только бизнесмены Приморья и России

Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток
12:00, 27 октября 2017 Путешественник из Осетии пешком идет во Владивосток

Заур Гуриев рассказывает, что это его детская мечта

Во Владивостоке открылась новая «Пироговая»!
11:43, 27 октября 2017 Во Владивостоке открылась новая «Пироговая»!

Порадует кафе не только всех любителей аппетитной выпечки и нежных десертов, но и тех, кто любит посытнее

Загрязнение окружающей среды убивает 170 тысяч россиян в год
11:10, 27 октября 2017 Загрязнение окружающей среды убивает 170 тысяч россиян в год

Неблагоприятное воздействие на здоровье людей оказывает загрязнение воды и почвы

Противопожарные мероприятия проходят в Советском районе Владивостока
10:58, 27 октября 2017 Противопожарные мероприятия проходят в Советском районе Владивостока

Сотрудники АТУ проводят рейды по информированию населения о мерах противопожарной безопасности

Многодетные семьи Владивостока получили заслуженные награды
10:18, 27 октября 2017 Многодетные семьи Владивостока получили заслуженные награды

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом