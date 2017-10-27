Во Владивостоке сбили 11-летнего пешехода 18:02, 27 октября Во Владивостоке сбили 11-летнего пешехода (Эксклюзив)
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья 17:09, 27 октября Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья
Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока 16:56, 27 октября Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока (Эксклюзив)
Новостная лента
Октябрь, 27 пятница
19:28
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
19:16
Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя автобуса за «встречку»
18:31
«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей» Видео
18:02
Во Владивостоке сбили 11-летнего пешехода Эксклюзив
17:50
На следующей неделе в Приморье температура воздуха опустится до −8 °C
17:36
Несостоявшиеся кражи отправят жительницу Владивостока под суд
17:22
Стало известно, кто достроит гостиницы Hyatt
17:09
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся во Владивостоке до воскресенья
16:56
Стали известны подробности похищения девушки в центре Владивостока Эксклюзив
16:43
Два кита «резвились» в акватории Владивостока Видео
16:31
Фильм «Матильда» в первый день проката собрал около 39 млн рублей
16:19
В первом матче домашней серии «Адмирал» сыграет с «Нефтехимиком»
16:05
Убийцу таксиста в Большом Камне задержали Эксклюзив
16:04
Приморцы начинают поддерживать Ксению Собчак
15:49
Дорога в школу стала комфортнее Видео
15:34
Вор-рецидивист вновь оказался под «статьей» в Приморье
15:21
Мотоциклист погиб под колесами микрогрузовика в Приморье
15:12
Массовая авария с участием автомобиля такси произошла во Владивостоке Видео
15:09
Начало каникул школьники Владивостока отметили уроком здоровья
14:56
Профессор физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Чуличков прочтёт лекцию во Владивостоке
14:45
Неизвестный мужчина похитил девушку во Владивостоке
14:34
Юрий Тарлавин: Проблема суицидов в армии - не главная
14:22
«Поэтический ринг» переносится на другую дату
14:09
Жители приморского села задыхаются от дыма лесных пожаров
13:56
Депутат Приморья назвал речь прокурора «маханием кулаками после драки»
13:43
Двое пьяных мужчин изнасиловали школьницу в Приморье
13:29
Шесть выпускников Московской Школы Управления СКОЛКОВО поделятся опытом создания своего бизнеса на форуме во Владивостоке Фото
13:14
Элитный внедорожник загорелся во время движения на Золотом мосту Фото
13:06
В Приморье продолжается борьба с лесными пожарами
12:53
Криптовалюта во Владивостоке:«Это место, где торгуют риском»
12:39
Серьезный пожар лишил жилья многодетную семью из Приморья Фото
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4224 (163) от 27 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей»

Приморцы сошлись с командой, которая не проигрывала 16 матчей подряд
Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

При всей тяжести своего положения в чемпионате, футбольный клуб «Луч-Энергия» уверенно выступает в Кубке России. Если в таблице ФНЛ приморцы третьи с конца, то в этом турнире они смогли дойти до 1/8 финала. Закончить шествие тигров, казалось, сможет красноярский «Енисей» — безоговорочный лидер Футбольной Национальной лиги, который не проигрывал последние 16 матчей. Но оказалось – не все так однозначно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Уже на 19 минуте «Луч» смог открыть счет. Сергей Пономаренко точным ударом головой вывел команду вперед. Казалось бы, уступая в статусе, приморцы смогли провести практически весь первый тайм в атаке, заставляя нервничать гостей из Красноярска.

Похожие новости
Дорога в школу стала комфортнее
15:49, 27 октября 2017 Дорога в школу стала комфортнее

Ключи от нового автобуса вручили директору школы №70 в поселке Трудовое

Театр Горького: 85 роскошных лет
00:23, 27 октября 2017 Театр Горького: 85 роскошных лет

Более 500 пьес за всю историю

Споттинг в тоннеле имени Сталина
22:25, 26 октября 2017 Споттинг в тоннеле имени Сталина

Сооружение начинали строить еще в 1914 году

На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны
20:46, 26 октября 2017 На Дальнем Востоке вспоминают годы кровопролитной гражданской войны

Урок истории

Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»
18:42, 26 октября 2017 Хэллоуин на носу: Как сделать «Лампу Джека»

«Угощения или жизнь?»

Русский MeetUp: будущее — за цифрой
16:33, 26 октября 2017 Русский MeetUp: будущее — за цифрой

​Главный IT-форум Дальнего Востока «Русский MeetUp» открылся в кампусе ДВФУ

Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов
15:15, 26 октября 2017 Владивосток может остаться без муниципального транспорта и социальных маршрутов

Автобус не везет