«Луч-Энергия» вышел в 1/4 финала Кубка России, одолев красноярский «Енисей»

Приморцы сошлись с командой, которая не проигрывала 16 матчей подряд

Владивосток, пятница, 27 октября , РИА Vladnews.

При всей тяжести своего положения в чемпионате, футбольный клуб «Луч-Энергия» уверенно выступает в Кубке России. Если в таблице ФНЛ приморцы третьи с конца, то в этом турнире они смогли дойти до 1/8 финала. Закончить шествие тигров, казалось, сможет красноярский «Енисей» — безоговорочный лидер Футбольной Национальной лиги, который не проигрывал последние 16 матчей. Но оказалось – не все так однозначно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Уже на 19 минуте «Луч» смог открыть счет. Сергей Пономаренко точным ударом головой вывел команду вперед. Казалось бы, уступая в статусе, приморцы смогли провести практически весь первый тайм в атаке, заставляя нервничать гостей из Красноярска.